Il falconiere Juan Bernabé licenziato dalla Lazio per i video choc sui social chiede perdono e presenta un certificato medico. Niente sfratto per ora. Il presidente Claudio Lotito: "Se vai in giro nelle scuole con i bambini non puoi avere quel tipo di comportamenti".