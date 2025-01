2anews.it - Il Volo, al Palasele unica tappa campana del Tour 2025

Leggi su 2anews.it

Il nuovonei palazzetti italiani de Il“Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport” arriva alin Campania. Per la prima volta live a Eboli (Salerno) il trio italiano più famoso al mondo: partito con un sold out da Milano, il nuovonei palazzetti italiani de Il .