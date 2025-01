Sport.quotidiano.net - Il ritratto e le curiosità. Carattere tosto e "modaiolo». Quando Mike voleva smettere

Nell’estate del 2017di giocare a calcio. Il percorso nelle giovanili della Lazio concluso, Simone Inzaghi dubbioso più che mai di portarlo in prima squadra. Non per carenze tecniche ma a causa di unche doveva essere domato. E’ stata quella la sliding door della carriera di Michael Folorunsho. Ci scommette la Virtus Francavilla. Palcoscenico diverso da quello sognato. Dall’Olimpico alla Serie C. In panchina Gaetano D’Agostino, guarda caso un ex viola che il ruolo di centrocampista lo conosce bene. In tanti hanno provato a metterlo in riga, D’Agostino ci è riuscito. La carriera è decollata da lì. Il Napoli lo acquista, poi gli fa fare il giro d’Italia in prestito: Bari, Reggina, Pordenone, ancora Reggina, ancora Bari e poi Verona. Nelle ultime due tappe è sbocciato.