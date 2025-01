Fanpage.it - Il primo laboratorio di crionica in Europa: quanto costa congelare il proprio corpo dopo la morte

Leggi su Fanpage.it

Tomorrow.Bio è una start up che offre servizi di crioconservazione umana: finora sono stati ibernati sette personee altre 700 si sono iscritte per farlo. Gli esperimenti disono iniziati ormai anni fa, ma non ci sono prove che la procedura funzioni.