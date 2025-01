Ilgiornaleditalia.it - Il presunto miracolo di Trump: una pace in Medio Oriente impossibile che durerà il tempo di un ciak?

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Finalmente è arrivato il cessate il fuoco in Palestina, ma non sono pochi a pensare si tratti di un fuoco fatuo. Troppe sono le incognite Non sono in pochi a pensare che laa Gaza sia un fuoco di paglia, troppe le incognite di un cessate il fuoco che sembra più un atto di sudditanza all'