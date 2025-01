Ilgiorno.it - Il Governo snobba il Palio. Tra i francobolli non c’è: "Siamo molto dispiaciuti"

"Ci stiamo già muovendo per rimediare a quanto accaduto. Non ci fa piacere essere esclusi da iniziative simili, ma certo la catena di comando che porta a decisioni come questa non passa direttamente da noi, piuttosto dai rappresentanti politici del territorio". È così che il vice presidente della Fondazione, Luca Roveda, ha accolto la notizia dell’esclusione deldi Legnano dalle manifestazioni di simile tenore inserite nella lista deiordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicati alle rievocazioni storiche e previsti nel 2025, e annunciati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con uscita a maggio. Ebbene, nella lista sono inclusi ildi Siena, ildi Asti e ildei Normanni di Piazza Armerina oltre alla Giostra del Saracino di Arezzo, la Giostra della Quintana di Foligno e la Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.