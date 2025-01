Oasport.it - Iga Swiatek non fa sconti, batte Rebecca Sramkova e va al terzo turno degli Australian Open

Torna la versione inafferrabile di Iganel secondo2025. Dura un’ora la permanenza sulla Rod Laver Arena di: la slovacca deve cedere per 6-0 6-2, e adesso ci sarà una sfida attesissima dal punto di vista mediatico con la britannica Emma Raducanu; resta però decisamente favorita la polacca.Del primo set non c’è poi tanto da raccontare:tiene tutti i propri turni di servizio, uno a 30 e due a 15, mentre in quelli dii problemi ci sono, e anche reali. Nel complesso, sono appena 10 i punti che la slovacca riesce a vincere nel parziale, anche se è vero che almeno un punto a game riesce a portarlo a casa. Il 6-0, comunque, è inevitabile, ed è il 27° a livello Slam della numero 2 del mondo.Sembrerebbe esserci più equilibrio all’inizio del secondo parziale, conche pare trovare una quadra e tiene i primi due turni di battuta a zero.