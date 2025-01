Lanazione.it - I nuovi laboratori didattici dell’IC Cesalpino: strumenti e ambienti di apprendimento all’avanguardia

Arezzo, 16 gennaio 2025 – Inaugurati questa mattina idell’Istituto comprensivo, frutto di un percorso di rinnovamento radicale che la scuola ha intrapreso con il sostegno del Comune di Arezzo - che ha provveduto ai lavori di manutenzione e adeguamento degli impianti e alla sistemazione delle aule - in linea con le opportunità offerte dal PNRR e dai principi della Scuola 4.0. Una collaborazione che ha consentito di potenziare iesistenti e di crearne disia nel plesso della scuola secondaria di primo grado sia nei tre plessi della scuola primaria. L'arredo didattico, accattivante e componibile, si combina con dotazioni tecnologiche all'avanguardia per dar vita a venticinquedi, tra cuidi lingue, musica, STEM (acronimo inglese riferito a diverse discipline - Science, Technology, Engineering, Mathematics), lettura, coworking, inclusione e spazi innovativi per l'multidisciplinare.