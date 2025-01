Trentotoday.it - I ladri alle porte di Trento: nel mirino c'è Villazzano

Leggi su Trentotoday.it

Dopo Pergine e l’altopiano di Pinè, adesso isono tornati a batteredi. Più precisamente adove, come ci ha segnalato una nostra lettrice, i malviventi si stanno aggirando tra via delle Torricelle, via Galassa Alta e la zona del teatro.“A noi hanno portato.