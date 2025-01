Quotidiano.net - I consigli della psicologa

Accettare il dolore per conoscersi. Sbagliare per imparare a capire ciò che si desidera. Per laStefania Andreoli il segreto del diventare grandi risiede proprio qui. Il dolore sarebbe la prima tappa "sulla strada per stare bene", nella quale è inevitabile incontrarsi e aprirsi agli altri. Cambiare percorso di studi non è un fallimento, ma può diventare, quindi, una splendida occasione di crescita personale.