Liberoquotidiano.it - Hawaii, riprende l'eruzione del vulcano Kilauea

L'del, iniziata il 23 dicembre, mercoledì mattina è ripresa come un piccolo e lento flusso, per poi trasformarsi in una fontana di lava che ha raggiunto i 60 metri di altezza, secondo l'Osservatoriologico delle. L'Osservatorio ritiene possibile che l'altezza delle fontane possa aumentare con l'di lava più ricca di gas.Il Parco Nazionale dei Vulcani dellecomprende le sommità di due dei vulcani più attivi al mondo:e Mauna Loa. L'è visibile da numerosi punti panoramici pubblici all'interno del parco. La lava non rappresenta una minaccia per le abitazioni o le infrastrutture.