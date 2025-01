Ilfattoquotidiano.it - Guerre, mafia, immigrazione e morti sul lavoro: così le storie vere diventano musica. Esce “Note di cronaca” il libro del giornalista Stefano Corradino – L’anticipazione

Notizie, poi diventate canzoni e ora capitoli di un. Che raccontanodi, guerra,, diritti umani.di Rainews24 direttore di Articolo21 e blogger del Fatto Quotidiano,con undal titolo “di”, edito da Villaggio Maori Edizione. In questa full immersion di, l’autore descrive come nasce il progetto di mettere inlae l’attualità. I protagonisti di questesono soprattutto donne, come le giornaliste Ilaria Alpi e Federica Angeli, Ilaria Cucchi sorella di, Lisa Picozzi, giovane ingegnere morta sul. Ma vengono raccontate ancheprese dallacheda inviato di RaiNews24 si è trovato a raccontare, come le vicende di Giulio Regeni, Mario Paciolla, Andy Rocchelli.