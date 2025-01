Napolitoday.it - Gratta e Vinci, si festeggia al Vomero: centrato un 'colpo' da 2 milioni di euro

Leggi su Napolitoday.it

milionario messo a segno alcon un "". Nel cuore del quartiere collinare, infatti, è stata centrata una superta da ben 2di.Lata - come riferisce Agimeg - è stata registrata grazie al biglietto “Tombola Super” acquistato in via Francesco.