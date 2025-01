Ilgiornale.it - Gli amori, Fidel Castro, l'eredità dissipata. Così la Lollobrigida divenne la "Bersagliera"

Il 16 gennaio 2023 se ne andava Gina, una diva dalle mille sfaccettature che ha saputo segnare un'epoca non solo per il suo talento ma anche per glie le vicissitudini giudiziarie