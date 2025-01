Liberoquotidiano.it - **Giustizia: Renzi, 'disponibili a separazione carriere se Parlamento non è timbrificio'**

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Sarà interessantissimo metterla alla prova sulladelle, perchè noi siamodal principio e abbiamo chiesto che questodiscuta e possa anche modificare ciò che il Governo ha portato in Aula. Vedremo se considerate ilun'assemblea legislativa o se lo considererete un, perchè anche tanti colleghi della maggioranza vorrebbero discutere di questo". Lo ha affermato Matteo, intervenendo al Question time al Senato dopo la risposta alla sua interrogazione da parte del ministro della Giustizia, Carlo Nordio."Iniziamo ad eliminare l'obbligatorietà dell'azione penale come proponeva la nostra proposta di legge Giachetti e voi non l'avete voluta discutere. Allora -ha ribadito l'ex premier- se ilha un senso, sulladellesi possa discutere.