Giustizia Nordio Separazione delle carriere è madre delle riforme

ROMA (ITALPRESS) – “Laè stata un grande successo del nostro Governo e, se permette, anche della mia storia personale. Ci sonobuone ragioni per sostenere la non, ma, come dice Shakespeare, alle buone ragioni si devono opporreragioni migliori (è scritto nel «Giulio Cesare»), e ci sonoragioni migliori, rispetto alle buone ragioni – che io capisco – dell’opposizione per opporsi alla, che militano invece a favore della riforma. Su questo però mi pare che sostanzialmente, nonostante la vostra astensione, potremmo anche essere d’accordo”. Così il ministro dellaCarlo, nel corso del Question Time al Senato, rispondendo al leader di Italia Viva Matteo Renzi.Quanto ai reati, “innanzitutto alcuni li abbiamo diminuiti, e non si deve fare una valutazione puramente quantitativa, ma anche qualitativa – ha spiegato-.