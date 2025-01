Europa.today.it - Giovane drogata, minacciata e stuprata: arrestati due uomini

Portata in casa,con un coltello, per poi essere costretta ad avere rapporti sessuali con due. Un terribile incubo vissuto da una ragazza di 29 anni a Conegliano, in provincia di Treviso: dopo quasi due mesi di indagini le forze dell'ordine sono riusciti a rintracciare.