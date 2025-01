Lapresse.it - Gerusalemme, parenti di soldati uccisi manifestano contro l’accordo con Hamas

Leggi su Lapresse.it

Un gruppo di familiari diisraelianiil 7 ottobre e nella guerraa Gaza ha manifestatotra lo Stato ebraico e il movimento estremista palestinese per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. I dimostranti hanno esposto delle bare con la bandiera con la Stella di Davide.La protesta, organizzata dal gruppo di destra, Yehoshua Shani si oppone alla liberazione di palestinesi detenuti nella carceri israeliani per terrorismo. Il premier Benjamin Netanyahu, nonostante gli annunci sul sì all’intesa di Stati Uniti e Qatar, ha congelato l’approvazione dele ha convocato una riunione di governo giovedì, spiegando chesta cercando di imporre condizioni non concordate sui nomi dei detenuti da rilasciare.