Romadailynews.it - Germania: imprese e organizzazioni, politica cinese su visti agevola commercio

Leggi su Romadailynews.it

Grazie all’aggiornamento delle politiche cinesi in materia di, in particolare all’estensione dell’esenzione dal visto introdotta un anno fa, gli imprenditori internazionali hanno visto maggiori opportunita’ in Cina. Alcune aziende etedesche affermano che questadimostra una maggiore flessibilita’ nell’re gli scambi commerciali. Agenzia Xinhua