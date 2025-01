GazaHamas | ieri 20 palestinesi uccisi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.24 Sono venti ida raid israeliani a Gaza da quando è stato annunciato l'accordo per un cessate il fuoco nella Striscia a partire da domenica 19 gennaio. Lo hanno riferito i soccorritori della Difesa civile nella Striscia, gestita da Hamas.Intanto la Jihad islamica palestinese ha fatto sapere che rimarrà vigile per garantire la piena attuazione del cessate il fuoco a Gaza. Il gruppo palestinese ha in mano una parte degli ostaggi ancora prigionnella Striscia.