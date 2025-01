Iltempo.it - Gaza, Trump e Musk: come stanno le cose. Rampini scopre il gioco di Biden

L'accordo sulla tregua aè "merito suo o di?". La domanda al temine della conferenza stampa sull'intesa tra Israele e Hamas per il cesate il fuoco spiazza il presidente americano Joeche incredulo replica: "È uno scherzo?". Tuttavia, gli osservatori più qualificati non avrebbero avuto difficoltà a rispondere alla domanda, indicando il presidente eletto Donald. Se ne parla nel corso de L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. "può dire quello che vuole", afferma Federico, "questo accordo è pronto da molti mesi ma non riusciva a essere accettato dalle parti. Lo è stato solo alla vigilia dell'insediamento diche oggi viene riconosciuto da tutti gli analisti, anche i più antiiani"quelli de The Economist. Insomma, "tutti dicono che questo è un accordo, se ci sarà perché sappiamo benissimo che sta vacillando, che ha l'impronta di", commenta l'editorialista del Corriere della sera.