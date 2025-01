Lidentita.it - Gaza, raid israeliano nella notte: almeno 7 morti

Dopo lunghissimi negoziati,giornata di ieri Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per una tregua. Un cessate il fuoco che avrà inizio domenica 19 gennaio e che segnerà uno stop dopo 15 mesi di guerra. Non appena si è diffusa la notizia, migliaia di persone in tuttasono scese in piazza per celebrare .L'Identità.