2anews.it - Fuorigrotta, fugge all’alt con lo scooter: 43enne inseguito e arrestato

Ricevuto l’alt per un controllo in piazzale Tecchio, nel quartiere, a Napoli, l’uomo, alla guida di un motociclo, aveva provato a fuggire rischiando di travolgere gli agenti. I motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale della Polizia Locale di Napoli hanno tratto in arresto SC, di anni 43, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ricevuto .