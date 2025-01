Salernotoday.it - Fratelli d'Italia Baronissi, Siniscalco sostiene Cirielli presidente della Campania

Leggi su Salernotoday.it

In qualità di Capogruppo Consiliare e Coordinatore cittadino did', a nome di tutti i militanti, esprimo con orgoglio il nostro pieno e convinto sostegno all'On. Edmondo, attuale Vice Ministro degli Esteri, per la sua candidatura alla PresidenzaRegione.