Ilgiorno.it - Fotogrammi di umanità: quattro serate a Cernobbio aspettando la maratona cinematografica

Leggi su Ilgiorno.it

, 16 gennaio 2025 – In attesa di “di”, lain programma al Teatro Sociale sabato 22 febbraio dalle 18 fino a notte fonda, il Teatro e Villa Bernasconi hanno organizzato in villa “..di”,incontri neigiovedì precedenti, per un viaggio nel cinema e nella società, a cura di Marco Marchetti. Anche quest’anno infatti, il Teatro Sociale di Como inserisce una serata dedicata al cinema, in tema con la Stagione Humanity. A Villa Bernasconi, attraverso l’analisi deifilm, Marchetti esplorerà come il grande schermo abbia affrontato e rappresentato alcuni dei temi più urgenti della nostra epoca. Questi gli argomenti che verranno trattati negli incontri, tutti alle 18.30 a ingresso gratuito e su prenotazione sul sito di Villa Bernasconi: giovedì 23 gennaio “L’altro volto della speranza”, il cinema e la migrazione.