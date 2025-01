Perugiatoday.it - Fontivegge, a spasso con un chilo di cocaina nello stomaco

Corriere della droga catturato dai carabinieri di Perugia.I militari hanno arrestato un 37enne, di origini nigeriane, arrivato poco prima da Firenze. L'uomo è stato fermato e controllato a. Le sue risposte non hanno convinto gli uomini dell'Arma che lo hanno portato in caserma per.