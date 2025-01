Unlimitednews.it - Fontana “Dialetti patrimonio identità, alimentano appartenenza”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Ie le lingue locali sono molto più di semplici strumenti di espressione. Sono lo specchio delle nostrelocali, cheil senso dialla terra alla quale apparteniamo e in cui viviamo. Sono il riflesso delle nostre radici più profonde, che rafforzano il legame con le comunità di ieri e di oggi. Sono la memoria delle nostre tradizioni e un ponte che collega le generazioni attraverso i secoli”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo, in occasione dell’evento organizzato a Montecitorio dall’Unione delle Pro loco d’Italia per la Giornata nazionale deldialetto e delle lingue locali. mgg/gtr(Fonte video: Camera dei deputati)Unlimited News - Notizie dal mondo