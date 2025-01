Liberoquotidiano.it - Fonseca, punto sovrannaturale: il rovescio che incenerisce Sonego e fa impazzire il mondo del tennis | Video

Mettiamola così: è tutta esperienza. Joao, la rivelazione di questo inizio di Australian Open, esce di scena già al secondo turno tra la sorpresa generale degli addetti ai lavori che dopo l'impresa contro il russo Rublev pronosticavano per il 18enne fenomeno brasiliano ben altri risultati. E per la gioia, enorme, di Lorenzoe dei tifosi italiani. Il 29enne torinese, che al primo turno aveva sbattuto fuori un altro big come Wawrinka, continua dunque il suo torneo da favola vincendo al quinto set in rimonta dopo una battaglia campale.è il numero 118 del ranking Atp, Sonny il 55esimo al. Eppure i pronostici pendevano per l'enfant prodige, già da un paio d'anni sulla bocca di tutti gli appassionati. In campo, però, l'azzurro ha dato una lezione di tattica, di intelligenza e di pazienza portando a casa la partita con il punteggio di 6-7 (8) 6-3 6-1 3-6 6-3 in 3 ore e 37 minuti di gioco, in un match da montagne russe.