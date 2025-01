Forlitoday.it - Fondi fino a 15mila euro: il bando di Coopstartup apre le iscrizioni per nuove cooperative sul territorio

Leggi su Forlitoday.it

a 15 milain contributi e servizi per avviare una nuova cooperativa, in qualsiasi settore di attività e senza limiti di età: si presenta così l’ottava edizione delRomagna per la nascita diimprese in forma cooperativa. Nelle prime sette edizioni