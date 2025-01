Lanazione.it - Firenze, va in scena ‘In memoriam’ per voce recitante e violino

, 16 gennaio 2025 – Un appuntamento di musica e memoria, note ed emozioni. È quello che sarà disabato 18 gennaio nella chiesa del Sacro Cuore al Romito, in occasione della ‘Giornata della memoria’ e dell’80esimo anniversario della liberazione di Auschwitz, si terrà ‘Inpersolista. L’appuntamento è alle ore 21 e l’ingresso è aperto a tutti. Nel corso della serata nterverrà l’attrice Elena Paglicci e alci sarà il maestro Ladislau Petru Horvath. E poi Luigi Cherubini ‘Requiem in do minore’ per coro a quattro voci e strumenti, adattamento Renato Insinna. La serata vedrà protagonista il coro Harmonia Cantata col direttore Raffaele Puccianti, e l’ensemble strumentale Consonantia. Il maestro concertatore e direttore è Ladislau Petru Horvath.