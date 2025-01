Firenzetoday.it - Fiorentina Femminile, finisce in parità la sfida di andata di Coppa Italia col Milan

Leggi su Firenzetoday.it

Il 2025 dellacontinua a proseguire in maniera zoppicante. Dopo la sconfitta con la Juventus che ha chiuso il 2024, il ko in Supere quello contro il Como nell'ultima giornata di campionato disputata, le viola di De La Fuente non vanno oltre l'1-1 nelladi