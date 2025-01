Firenzetoday.it - Fiorentina, designato l'arbitro per il Torino: nei precedenti un brutto ko proprio con i granata

L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per quanto riguarda il ventunesimo turno di Serie A. Per quanto riguarda, in programma domenica 19 gennaio alle 12:30, sarà Livio Marinelli di Tivoli il direttore di gara, coadiuvato da Vecchi e Raspolini. Quarto uomo sarà Crezzini.