Ilgiorno.it - Ex Lombarda Petroli, approvato il piano di bonifica con i 7 milioni del Pnrr

Villasanta (Monza Brianza), 16 Gennaio 2025 - Partono in primavera, e potrebbero concludersi nell'estate 2026, i lavori didell’excon i 7di euro di finanziamento del. Ilper la ex raffineria dismessa trasformata in sito di stoccaggio di idrocarburi, dove nella notte del 22 febbraio 2010 vennero sversati nel Lambro almeno 2.400 tonnellate di gasolio e oli combustibili, è statodalla “Conferenza dei Servizi” e si svilupperà in due fasi sui primi due dei tre lotti individuati: la prima, del costo di 2di euro, interessa i suoli superficiali (entro il primo metro dalla superficie) mentre la seconda riguarderà i suoli più profondi, se risulterà necessaria dopo il monitoraggio in corso dal settembre 2023. L’operazione iniziale coinvolgerà un'area di 13.