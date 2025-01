Bresciatoday.it - Esce per raccogliere legna, non torna a casa: lo trovano morto accanto al trattore

Leggi su Bresciatoday.it

Tragedia nei boschi che circondano Breno, in Valcamonica. Un 69enne è stato trovato privo di vitaal suo, ribaltato nei pressi di via Laverino Superiore. A dare l'allarme, intorno alle 16.30 di giovedì 16 gennaio, sono stati i familiari, preoccupati perché non era rientrato e non.