Vanityfair.it - Enrico Ruggeri: «Non sono tornato in tv grazie a Giorgia Meloni. I trapper? Non conoscono l'italiano»

Leggi su Vanityfair.it

La famiglia di musicisti, le vacanze che non fa, le canzoni che non può non cantare, i programmi televisivi e i nuovi artisti. Incontro con il cantautore milanese che torna con La caverna di Platone