Ecco la 'Fiera del lavoro'. Con "Gubbio Job" i giovani incontrano le aziende

Anchee l’Alto Chiascio avranno la propria Fiera del lavoro. L’amministrazione comunale eugubina ha infatti annunciato "Job", uno spazio che facilita l’incontro diin cerca di occupazione o di riqualificazione professionale con imprese alla ricerca di candidati, alle agenzie per il lavoro e alle agenzie formative che sarà ospitato dall’Informae dalla Biblioteca Sperelliana il 7 e 8 febbraio 2025. In Fiera, per raccogliere candidature e cv ed effettuare brevi colloqui conoscitivi, saranno presenti circa 30di produzione e servizi, agenzie formative e per il lavoro del territorio, ma sono previsti anche appuntamenti come presentazioni aziendali e seminari di approfondimento, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 di venerdì 7 e sabato 8 febbraio, con tutti i dettagli che saranno poi illustrati nello specifico durante le prossime settimane; da segnare in rosso l’appuntamento finale dell’8 febbraio, una tavola rotonda dal titolo "Le eccellenze della moda atra realtà e prospettive" che coinvolgerà l’assessorato allo Sviluppo Economico e che vedrà la partecipazione di amministratori comunali e regionali e importanti imprenditori del settore.