Europa.today.it - È morto il regista David Lynch

Leggi su Europa.today.it

, il celebre, scrittore e artista americano, si è spento all’età di 78 anni. Conosciuto per le sue opere uniche e surreali,aveva ottenuto tre nomination agli Oscar come migliorper i film Blue Velvet, The Elephant Man e Mulholland Drive. Inoltre, è stato.