Oasport.it - Dove vedere in tv Knack Roeselare-Milano oggi, Champions League volley 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Trasferta molto complicata per l’Allianzche giovedì 16 alle 20.30 sarà di scena sul campo dei belgi del, squadra da prendere con le molle che all’andata per due set mise in difficoltà la formazione meneghina prima di subite la rimonta di un coriaceo Allianz. Sebbene il roster dei belgi possa sembrare poco temibile sulla carta, il team della cittadina fiamminga di, nelle Fiandre occidentali (60.000 abitanti), vanta una notevole esperienza sia in ambito europeo che in. Quest’anno segna infatti la 23ma partecipazione allae la 36ma in competizioni europee. Di recente, ricordiamocome avversaria della Lube Civitanova nel girone didella stagione 2022 e come protagonista in Coppa CEV nel 2023,perse contro Valsa Group Modena di Bruno e Ngapeth solo al golden set, dopo aver eliminato Piacenza in semifinale.