Dimensionamento scolastico | un vicario per le scuole ridimensionate stop a numero minimo studenti per istituire classe 10 giorni di tempo per chi non è in regola DECRETO in Gazzetta Ufficiale

Leggi su Orizzontescuola.it

Pubblicato in, illegge (n.1 del 16 gennaio 2025) riguardante il, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il provvedimento entra in vigore da venerdì 17 gennaio. L'articolo: unper leper. 10diper chi non è inin