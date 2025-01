Unlimitednews.it - Dermatologia e tricologia, 18 gennaio convegno Isplad a Genova

(ITALPRESS) – Sabato 18è in programma aun appuntamento per i professionisti dellae della. “Con le mani tra i capelli” promette di essere un evento di riferimento per gli specialisti del settore, fornendo un aggiornamento completo sulle ultime novità diagnostiche, terapeutiche e gestionali in campo dermatologico.Ilsi terrà presso il TowerAirport, Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44, con inizio alle ore 8. Il programma spazia dalle patologie del cuoio capelluto alla gestione dello studio medico.Accreditato ECM e organizzato dae da Marina Romagnoli (responsabile scientifica), il congresso si rivolge a un pubblico selezionato di specialisti: dermatologi, venereologi, chirurghi generali, chirurghi plastici e medici di medicina generale.