Laspunta.it - Denunce e sanzioni ad azienda di floricoltura in provincia di Latina

Leggi su Laspunta.it

Carabinieri delle Stazioni di Campoverde, Cisterna die Cori hanno effettuato un’ispezione in un’agricola del territorio, specializzata ine coltivazioni non permanenti, nell’ambito di un servizio di prevenzione contro il fenomeno del caporalato.Dai controlli è emerso che il titolare, un uomo di 70 anni residente nellapontina e già noto alle forze dell’ordine, impiegava un lavoratore privo di regolare permesso di soggiorno. Per questo è stato denunciato in stato di libertà per impiego di manodopera clandestina.Durante l’operazione, i militari hanno identificato tre lavoratori di nazionalità indiana, per i quali non era stata inoltrata la comunicazione di assunzione. Per queste irregolarità sono state contestate le violazioni che prevedono la maxi sanzione per ciascun lavoratore e la sospensione dell’attività.