Debito pubblico oltre €3mila miliardi +€239 miliardi in un mese liquidità del Tesoro a €639 miliardi +209

Ilgiornaleditalia.it - Debito pubblico oltre €3mila miliardi, +€23,9 miliardi in un mese, liquidità del Tesoro a €63,9 miliardi (+20,9)

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Bankitalia segnala tuttavia che "ciò che rileva per valutare lo stato di salute delle finanze pubbliche di un paese non è tanto ilin termini nominali, quanto il suo andamento in relazione alla capacità del paese di fare fronte ad esso" Ilitaliano ha superato