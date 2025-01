Lapresse.it - David Lynch è morto, aveva 78 anni

, il regista celebre per film come ‘Blue Velvet’ e ‘Mulholland Drive’ e la serie TV ‘Twin Peaks’, èpochi giorni prima del suo 79° compleanno. La sua famiglia ha annunciato la scomparsa in un post su Facebook il 16 gennaio. “Apprezzeremmo un po’ di privacy in questo momento. C’è un grande vuoto nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come diceva lui, ‘Guarda al donut e non al buco,'” si legge nel post., da artista alle prime armi, si fece notare negli’70 con il surreale ‘Eraserhead’. Altri titoli includono il film noir ‘Cuore Selvaggio’, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes. La scomparsa dilascia un’eredità indelebile nel panorama cinematografico e televisivo, grazie al suo stile visionario e inconfondibile.