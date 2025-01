Trevisotoday.it - Dal 21 al 23 marzo i campionati Indoor per giornalisti tennisti a Treviso da Panatta

Leggi su Trevisotoday.it

sede deiinvernali nazionali per. Sarà ilRacquet Club la struttura scelta per questo evento che si terrà dal 21 al 23. Vi possono partecipare tutti quelli iscritti all’albo deie pubblicisti di ogni regione. Le categorie per le quali vi si.