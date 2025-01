Casertanews.it - Crolli dalla cupola dell'Annunziata, ordinanza del sindaco dopo il blitz dei vigili del fuoco

Leggi su Casertanews.it

IlAdolfo Villani ha emanato un'di divieto di circolazione e sosta in via Monte dei Pegni in seguito alla caduta di calcinaccia Chiesa.Il provvedimento sindacale è stato adottatoil sopralluogo deideldel comando.