"Costi mensa più alti". Sindacati all'attacco

"Ok dall’Ast alla messa a disposizione al personale del servizioe delle sue modalità sostitutive in spregio alle norme contrattuali" dicono Rsu, Fp Cgil, Cisl Fp, Nursind, Nursing-Up, Fials e Usb; ritengono che "tale atto conferma, ancora una volta, la totale mancanza di rispetto nei confronti di tutte le lavoratrici e dei lavoratori dell’Ast di Ascoli". Parlando di "accanimento anche dal punto di vista salariale, visto che viene innalzato il costo del pasto a sette euro per coloro che non eccedono le sei ore di lavoro, con decorrenza immediata". Quindi lunedì le sigle hanno diffidato la direzione a revocare entro 5 giorni l’atto o intraprenderanno tutte le azioni legali e sindacali del caso.