"Così le figurine sopravvivono alla rivoluzione digitale"

Quanti sono? "Milioni". Chi? "Non solo i nostalgici del passato, ma anche giovani e giovanissimi". Benvenuti nel mondo del collezionismo di, prodotto made in Italy che Panini ha esportato da Modena a tutto il globo ma che da noi continua a vivere con la suggestione del "celo, manca" legato all'album Calciatori. Che è arrivato all'edizione numero 64 e gode di ottima salute, nonostante da anni le giovani generazioni siano immerse nel. Magari non è più come una volta, quando il pacchettone diera il centro di pomeriggi trascorsi sui muretti di qualche periferia, ma la passione non si è spenta. Anzi.Non è un caso che Panini sia una multinazionale con fatturato miliardario. Il cuore in Italia, la testa ovunque. Un fenomeno da studiare per la capacità di evolvere col passare del tempo e delle generazioni.