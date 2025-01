Corteo per Ramy a Roma 39 denunciati per gli scontri

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Trentanove persone, due delle quali minori, sono state denunciate per gli episodi di violenza nel corso della manifestazione non preavvisata 'Sono stati i carabinieri giustizia PER', tenutasi anella sera di sabato 11 gennaio. Nel pomeriggio di ieri, la Digos della Questura diha depositato alla Procura capitolina una informativa .