Coppa del Mondo di Sciabola Samele torna in pedana a Plovdiv Gli Azzurri impegnati dal 23 al 26 gennaio nella tappa bulgara

Si era preso qualche settimana di (meritatissimo) riposo dopo il bronzo di Parigi 2024, quarta medaglia olimpica della sua super carriera, “per capire se lami mancherà, se avrò ancora voglia di divertirmi in gara”. Risposta affermativa. Sei mesi dopo lo splendido terzo posto ai Giochi, nel giorno del debutto al Grand Palais, Gigitornerà in gara. Il campione azzurro rientra infattilista dei convocati del Commissario tecnico Nicola Zanotti per la prossimadideldi, sia per gli uomini che per le donne, in programma adal 23 al 262025., ancora numero 5 del Ranking mondiale pur avendo saltato le prime tre prove della nuova stagione internazionale, sarà incompetizione individuale maschile in Bulgaria insieme a Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Pietro Torre, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani e Mattia Rea.