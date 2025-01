Lidentita.it - Cooperante italiano detenuto in Venezuela, la famiglia chiede supporto: “Nessuna notizia”

Leggi su Lidentita.it

L’aveva definito “un clima ostile” già dal momento in cui aveva messo piede nel Paese e ora di Alberto Trentini,veneziano fermato eindal 15 novembre, non si hanno più notizie. “Clima ostile” sarebbe stato anche l’ultimo messaggio a un collega a cui aveva annunciato di voler dare le dimissioni dalla .in, la: “” L'Identità.